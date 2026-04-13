В России обновили ГОСТы на сандаловое и бергамотовое масла

В Росстандарте добавили, что обновленные ГОСТы разработаны на основе международных стандартов ISO и приняты взамен действовавших с 2014 года стандартов на такие масла. Изменения относятся, в основном, к характеристикам эфирных масел, в том числе процентному содержанию ряда компонентов масел. Новые ГОСТы на бергамотовое и сандаловое эфирные масла устанавливают определенные характеристики таких продуктов. Они помогут облегчить оценку качества масел.