Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Певец Митя Фомин упал со сцены во время выступления в Шерегеше

Певец Митя Фомин поделился с поклонниками курьёзным случаем, произошедшим на выступлении в курортном посёлке Шерегеш. Артист опубликовал в Instagram* видеозапись момента, когда он не удержался на ногах и упал прямо со сцены.

Митя Фомин поскользнулся и упал со сцены на выступлении в Шерегеше. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mf_agent.

Фомин, выступавший в леопардовой шубе и меховой шапке, перевёл произошедшее в шутку. «Погода и осадки в Шерегеше вчера не оставили шансов не упасть в ноги любимым зрителям! Спасибо, что поддержали в этот скользкий момент и не дали свалиться духом», — написал музыкант.

Недавно российский музыкант Юрий Лоза поделился историей о том, как однажды чудом остался жив перед собственным концертом. В тот день артист отмечал юбилей, и ему было крайне важно присутствовать на выступлении. Прямо перед тем, как сесть в машину, с крыши дома сорвалась огромная сосулька. Ледяной кусок рухнул на автомобиль, а не на голову певца.

* Запрещённая в России социальная сеть, принадлежащая экстремистской организации Meta.