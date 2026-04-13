«Подобные случаи у детей — большая редкость»: восьмилетнюю девочку с патологией желчного пузыря спасли в Приморье

У восьмилетнего ребенка нашли редкое заболевание желчного пузыря в Приморье.

Источник: Комсомольская правда

Врачи Краевой детской клинической больницы № 1 и Медицинского центра ДВФУ объединились, чтобы помочь восьмилетней пациентке. У девочки обнаружили заболевание желчного пузыря, которое обычно встречают у взрослых. Ребенку сделали холецистэктомию — удалили желчный пузырь. Сейчас состояние школьницы оценивают как удовлетворительное, она под наблюдением медиков. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

Операцию провели заведующая хирургическим отделением КДКБ № 1 Екатерина Шмырева и хирург-онколог Медцентра ДВФУ Роман Гончарук. Им помогала команда анестезиологов, хирургов и медсестер. Такие вмешательства у детей делают нечасто и только по строгим показаниям.

«Подобные случаи у детей — большая редкость. Как правило, к нарушению работы желчного пузыря приводят сидячий образ жизни, неправильное питание, стресс, нервное напряжение и гормональные сбои, а это все проблемы людей взрослого возраста», — рассказали в Медицинском центре ДВФУ.

Сейчас восьмилетняя пациентка чувствует себя удовлетворительно и остается в больнице под наблюдением врачей. Специалисты продолжают следить за ее восстановлением после операции.