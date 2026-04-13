Прокуратура внесла очередное предостережение мэрии из-за моста

Прокурор города совместно с первым заместителем мэра, начальником департамента дорожно-благоустроительного комплекса, директором МКУ «Гормост» и представителями подрядной организации провел проверку выполнения муниципального контракта на ремонт моста через реку Тула в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Установлено, что контракт был подписан в декабре 2024 года с окончанием работ в ноябре 2026 года. Однако на текущий момент строительная готовность объекта составляет лишь 43%, что ставит под угрозу выполнение национального проекта.
В связи с этим прокурор города вынес предостережение начальнику департамента дорожно-благоустроительного комплекса и директору МКУ «Гормост». Прокурор Кировского района также предупредил руководителя подрядной организации.
Контроль за завершением работ на объекте остается на постоянном уровне прокуратуры города.
