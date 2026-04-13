Опубликованы фото с Кубка Нижегородской области по бодибилдингу

Около 100 атлетов приняли участие в Кубке Нижегородской области по бодибилдингу, который прошел в Нижнем Новгороде 12 апреля.
На турнир съехались представители Нижегородской, Самарской областей, Удмуртии, Чувашии, Башкортостана и других регионов.
Сильнейших спортсменов выявляли в нескольких категориях. Лучшие из них войдут в сборные команды для выступления на чемпионате и первенстве России.
