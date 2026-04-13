Взрыв произошел в украинском городе Кропивницком

Взрыв произошел в городе Кропивницкий, расположенном в Кировоградской области в центральной части Украины. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».
Подробности инцидента на данный момент не приводятся. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в части Кировоградской области объявлена воздушная тревога.
Ранее в одном из районных отделений полиции в Днепре произошел взрыв. Он прогремел в административном здании. Неизвестный предмет сдетонировал в одном из кабинетов. В помещении выбиты окна, повреждены мебель и компьютерная техника, а также автомобиль, припаркованный рядом.
Также взрыв произошел в Николаеве. По данным нацполиции Украины, инцидент случился на территории неработающей автозаправочной станции. В результате пострадали семь сотрудников патрульной полиции, которые приехали на пересменку.