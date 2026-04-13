Взрыв произошел в украинском городе Кропивницком

Ранее в одном из районных отделений полиции в Днепре произошел взрыв. Он прогремел в административном здании. Неизвестный предмет сдетонировал в одном из кабинетов. В помещении выбиты окна, повреждены мебель и компьютерная техника, а также автомобиль, припаркованный рядом.