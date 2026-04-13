В Хабаровском крае за сутки потушили 42 пожара и спасли людей из пятиэтажки

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, однако пожарные подразделения работали в напряжённом режиме, — сообщает пресс-служба МЧС Хабаровского края..
За сутки ликвидировано 42 техногенных пожара, в том числе четыре — в жилом секторе. Кроме того, зафиксировано 20 загораний сухой растительности. Дважды пожарные выезжали на палы травы на острове Большой Уссурийский.
Наиболее серьёзный пожар произошёл в Хабаровске на улице Союзной. Возгорание возникло в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного дома. С помощью спасательных устройств сотрудники МЧС вывели из задымлённого подъезда пять человек, включая ребёнка. Ещё десять жильцов смогли покинуть здание самостоятельно. В результате пожара пострадал хозяин квартиры — он получил ожог кисти, но от госпитализации отказался. Огонь на площади 30 квадратных метров тушили около полутора часов.
Ещё один крупный вызов поступил с улицы Николаевской. Там из-за позднего обнаружения огонь полностью охватил одноэтажный деревянный дом. Пламя также повредило стоящий рядом автомобиль. Во время тушения из здания был эвакуирован газовый баллон. Ликвидация пожара заняла около двух часов.
На улице Прогрессивной пожар начался с мусора на открытой территории, но огонь успел создать угрозу для металлического гаража. При проверке внутри него обнаружили и ликвидировали небольшое возгорание вещей. Пожар был потушен за 17 минут.
Утром 13 апреля на улице Данчука загорелись вещи на площадке подъезда дома коридорного типа. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Пострадавших нет, огонь ликвидирован за 20 минут.
Кроме того, за сутки пожарные и спасатели пять раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим на территории 12 муниципальных образований, включая Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре.