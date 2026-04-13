В Хабаровском крае за сутки потушили 42 пожара и спасли людей из пятиэтажки

Наиболее серьёзный пожар произошёл в Хабаровске на улице Союзной. Возгорание возникло в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного дома. С помощью спасательных устройств сотрудники МЧС вывели из задымлённого подъезда пять человек, включая ребёнка. Ещё десять жильцов смогли покинуть здание самостоятельно. В результате пожара пострадал хозяин квартиры — он получил ожог кисти, но от госпитализации отказался. Огонь на площади 30 квадратных метров тушили около полутора часов.