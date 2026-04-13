Иванников сказал, что грозит Нетаньяху на фоне неудачной войны с Ираном

Генпрокуратура Турции потребовала пожизненного заключения для премьер-министра Израиля. Военный эксперт Олег Иванников рассказал, чем это может закончиться для Нетаньяху.

Источник: Аргументы и факты

Турецкая прокуратура потребовала пожизненного заключения для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников сообщил aif.ru, могут ли израильтяне выдать Нетаньяху.

Напомним, Генпрокуратура Стамбула запросила пожизненный срок для заочно арестованного Нетаньяху, которого обвиняют в геноциде и других преступлениях.

Отмечается, что прокуратура направила обвинительное заключение в стамбульский суд, потребовав пожизненное заключение и сроки от 1102 лет до 4596 лет тюрьмы для 35 обвиняемых.

Иванников, комментируя этот инцидент, отметил, что израильтяне вряд ли выдадут Нетаньяху.

«Нетаньяху на сегодняшний день отражает мнение большинства в своей стране, жители Израиля в буквальном смысле надеются на полное уничтожение Ирана и нанесение ему военного ущерба, поэтому есть вероятность, что связь Нетаньяху с израильтянами будет неразрывна до конца противостояния. Вряд ли произойдут события внутриполитического характера, которые будут способствовать отстранению Нетаньяху от власти», — пояснил военный эксперт.

Ранее полковник запаса Александр Перенджиев рассказал, почему Турция хочет наказать Нетаньяху и какую операцию по его поимке страна может организовать.