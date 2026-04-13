Первый отборочный этап танцевального фестиваля «Энергия Улиц» прошел в Иркутске

Творческие коллективы города и области представили около 20 танцевальных номеров, продемонстрировав высокий уровень мастерства и вовлеченности, сообщает пресс-служба мэрии.
Отбор проводила конкурсная комиссия: советник мэра Инга Корочкина, пиар-директор радиостанции, организатор мероприятий Ксения Фатеева, руководитель Иркутской региональной федерации брейкинга Игорь Тесленко, менеджер МАУ «Праздник» Иван Добрецкий, а также куратор регионального творческого проекта «Голос улиц» Илья Сергеев.
«В этом году на городской праздник возвращается традиция молодежного квартала. На улице Урицкого развернется большой фестиваль уличной культуры, он объединит диджеинг, танцы и хип-хоп. Это старая добрая традиция, которую мы возрождаем. Приглашаем всех!», — отметил Игорь Тесленко.
«Сегодня в отборе участвуют классные, разнообразные коллективы. Очень приятно смотреть на детей, которые горят своим делом. В День города на улице Урицкого зрителей ждет насыщенная танцевальная программа, а на площади у памятника Александру III — 16-й фестиваль “Музыка моего города”. Главным событием станет установление рекорда России по самому массовому исполнению песен на открытой площадке. Книга рекордов России зафиксирует его в юбилейную дату. Ждем каждого иркутянина», — рассказала Ксения Фатеева.
По итогам отборочного этапа жюри определит участников, которые будут приглашены к выступлению на гала-концерте фестиваля «Энергия Улиц». Мероприятие состоится 6 и 7 июня на улице Урицкого в честь юбилея Иркутска.
Танцевальные и хореографические коллективы города приглашают принять участие в отборе. Прием заявок продолжается до 30 апреля. Ознакомиться с положением можно на сайте администрации города.