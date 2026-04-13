Москва и Грозный — российские города с наиболее высоким уровнем качества жизни

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Наиболее высокий уровень качества жизни среди городов России по итогам первого квартала 2026 года отмечен в Москве, Грозном, Сочи, Санкт-Петербурге и Владикавказе.
Таковы результаты исследования заместителя научного руководителя Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова, пишет РИА Новости.
В топ рейтинга также вошли Калининград, Екатеринбург, Новороссийск, Калуга, и Вологда. Доступность жилья выше всего оценивают жители Оренбурга, Хабаровска и Мурманска. Лучшая экология отмечена в Грозном, Владикавказе и Новороссийске. К городам с наиболее высокой самооценкой материального благополучия относятся Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.
Рейтинг составлен на основании мониторинга качества жизни по уровню материального благополучия, доступности недвижимости, качеству медицинского обслуживания населения, состоянию экологической среды, работе учреждений среднего и высшего образования, а также доступности культурных ценностей и возможности для самореализации.
Красноярск же вошел в список городов, где «требуются усилия по повышению качества жизни». Также в этом перечне — Архангельск, Астрахань, Барнаул, Волгоград, Иркутск, Йошкар-Ола, Кемерово, Киров, Нижневартовск, Новокузнецк, Омск, Оренбург, Стерлитамак, Улан-Удэ, Челябинск, Чита, Якутск.