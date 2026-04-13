В апреле мобильная поликлиника приедет в три округа края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители Енисейского, Казачинско-Пировского и Манско-Уярского округов смогут посетить мобильную поликлинику с 13 по 24 апреля. В эти дни они получат консультации узких специалистов и пройдут медицинские обследования.

В составе выездных бригад — кардиолог, невролог, эндокринолог, сосудистый хирург, аллерголог, а также врачи ультразвуковой и функциональной диагностики. Пациентам будут доступны современные методы диагностики, включая УЗИ.

Для выявления патологий органов грудной клетки и молочных желез будут работать передвижные кабинеты флюорографии и маммографии.

График работы мобильной поликлиники:

С 13 по 17 апреля — на базе Лесосибирской межрайонной больницы.

С 20 по 22 апреля — на базе Енисейской районной больницы.

С 20 по 24 апреля в селе Казачинском жители смогут получить консультации, а также пройти флюорографию и маммографию.

Расписание передвижного флюорографа:

В Манско-Уярском округе:

13 апреля — посёлок Роща,

14 апреля — посёлок Балай,

15 апреля — село Толстихино,

16 апреля — село Восточное,

17 апреля — посёлок Громадский.

В Казачинско-Пировском округе:

20 апреля — деревня Вороковка,

21 апреля — село Рождественское,

22 апреля — село Мокрушинское,

23 апреля — село Отношка,

24 апреля — село Дудовка.

Расписание передвижного маммографа:

В Манско-Уярском округе:

14−17 апреля — село Шалинское.

В Казачинско-Пировском округе:

20 апреля — деревня Вороковка,

21 апреля — село Момотово,

22 апреля — село Мокрушинское,

23 апреля — село Отношка,

24 апреля — село Дудовка.

Состав специалистов и план работы формируют на основе заявок от местных больниц. Направление на консультации можно получить в поликлинике по месту жительства. Для флюорографии и маммографии направление не требуется, сообщает Минздрав.

Мобильная поликлиника работает в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».