«Я потеряла ребенка»: Маргарита Симоньян вспомнила о трагедии

В интервью телеведущая также поделилась своими чувствами в тот непростой период. По ее словам, она не проронила ни слезинки и стойко встретила трагическую новость. На тот момент у Симоньян и ее мужа Тиграна Кеосаяна уже было трое детей. Она считала, что не имеет права жаловаться на судьбу: «Ты и так в общем-то подзадержалась, добровольно… И тебе 40, у тебя младшему ребенку четыре месяца, ты беременна четвертым, потеряла его… А женщины, которые по 20 лет не могут одного родить…».