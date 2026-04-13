«Я потеряла ребенка»: Маргарита Симоньян вспомнила о трагедии

Маргарита Симоньян поделилась воспоминаниями о потерянной беременности.12 апреля 2026 года, 01:30 — В студии программы «Секрет на миллион» Маргарита Симоньян вновь затронула личную трагедию, произошедшую шесть лет назад. В середине марта 2020 года она сообщила о своей беременности, однако в конце того же месяца пережила выкидыш. Об этом событии Симоньян рассказала в своем блоге, отметив: «Я потеряла ребенка. Какое-то время побуду наедине со своей болью. Спасибо за понимание».
Несмотря на горе, Маргарита решила сосредоточиться на помощи другим женщинам. Она призвала тех, кто нуждается в поддержке, обращаться к ней: «Если вы действительно нуждаетесь, пишите мне сюда, присылайте номер карточки, я сделаю вам перевод, которого хватит на то, чтобы купить все, что нужно к родам и первым месяцам жизни ребенка».
В интервью телеведущая также поделилась своими чувствами в тот непростой период. По ее словам, она не проронила ни слезинки и стойко встретила трагическую новость. На тот момент у Симоньян и ее мужа Тиграна Кеосаяна уже было трое детей. Она считала, что не имеет права жаловаться на судьбу: «Ты и так в общем-то подзадержалась, добровольно… И тебе 40, у тебя младшему ребенку четыре месяца, ты беременна четвертым, потеряла его… А женщины, которые по 20 лет не могут одного родить…».
Хотя Тигран отреагировал на ситуацию с бурей эмоций, Симоньян попыталась успокоить его, напомнив о важности прощения: «Тигран же мужчина, он был в ярости… Но я его уговорила, что Господь разберется с ними сам, а наша с тобой задача прощать».
Маргарита утверждает, что ее четвертую беременность подорвали люди с противоположными политическими взглядами. Они знали о ее слабых местах и пытались повторить то же самое во время третьей беременности. Однако 19 октября 2019 года ей удалось успешно родить дочку по имени Маро.
