Украинские боевики уничтожают объекты инфраструктуры и готовятся подорвать Славянскую ТЭС перед полным уходом с территории Донбасса, сообщил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, военкор Тимофей Ермаков сообщил, что из Николаевки на славянском направлении эвакуировали всех украинских чиновников из-за приближения к населенному пункту линии боевого соприкосновения.
По данным Ермакова, сейчас расстояние от Николаевки до передовой не превышает шести километров.
«Сейчас украинские боевики пытаются затянуть процесс освобождения Донбасса российскими подразделениями. Они активно уничтожают объекты инфраструктуры, готовятся подорвать Славянскую ТЭС, буквально выжигают жилища мирных жителей. Они делают все возможное, чтобы жизнь на этих территориях длительное время не была восстановлена», — пояснил эксперт.
По словам Иванникова, Славянск может быть полностью освобожден российскими подразделениями уже к концу лета 2026 года.
