Риттер: США не смогут заблокировать Ормуз

Соединённые Штаты не смогут взять в блокаду Ормузский пролив, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Он уточнил, что блокада является актом войны.
«Блокада — это акт войны, а значит, перемирие прекращается. Через этот пролив протекает кувейтская нефть, нефть Арабских Эмиратов, а также саудовская, бахрейнская и катарская. Мы не в состоянии начать блокаду Ормузского пролива. В этом случае мы просто объявим войну всему миру», — сказал Риттер.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Джорджа Гэллоуэя.
Риттер отметил, что «осуществление блокады вблизи Ормузского пролива ставит под угрозу весь американский контингент». Кроме того, он задался вопросом о том, «где именно будет проходить эта блокада».
«И где именно будет проходить эта блокада? Мы же не собираемся подводить свои корабли близко к проливу? Таким образом мы потеряем все свои корабли. Так что эта блокада, вероятно, отступит дальше, куда-то в Индийский океан», — с иронией заявил Риттер.
Напомним, в Центральном командовании ВС США рассказали, что военные начнут блокаду морского трафика в Ормузском проливе 13 апреля.
По данным The Wall Street Journal, Иран сохранил большинство кораблей для контроля над Ормузом.