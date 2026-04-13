Риттер: США не смогут заблокировать Ормуз

Соединённые Штаты не смогут заблокировать Ормузский пролив, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты не смогут взять в блокаду Ормузский пролив, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Он уточнил, что блокада является актом войны.

«Блокада — это акт войны, а значит, перемирие прекращается. Через этот пролив протекает кувейтская нефть, нефть Арабских Эмиратов, а также саудовская, бахрейнская и катарская. Мы не в состоянии начать блокаду Ормузского пролива. В этом случае мы просто объявим войну всему миру», — сказал Риттер.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Джорджа Гэллоуэя.

Риттер отметил, что «осуществление блокады вблизи Ормузского пролива ставит под угрозу весь американский контингент». Кроме того, он задался вопросом о том, «где именно будет проходить эта блокада».

«И где именно будет проходить эта блокада? Мы же не собираемся подводить свои корабли близко к проливу? Таким образом мы потеряем все свои корабли. Так что эта блокада, вероятно, отступит дальше, куда-то в Индийский океан», — с иронией заявил Риттер.

Напомним, в Центральном командовании ВС США рассказали, что военные начнут блокаду морского трафика в Ормузском проливе 13 апреля.

По данным The Wall Street Journal, Иран сохранил большинство кораблей для контроля над Ормузом.

