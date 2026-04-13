Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Биробиджане по требованию прокурора отменили незаконный акт мэрии города

Источник: Комсомольская правда

Надзорное ведомство добилось отмены муниципального правового акта, регулирующего вопросы оплаты за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях, как сообщает пресс-служба Прокуратуры по ЕАО. Подробности сообщает «Комсомольская правда — Хабаровск».

Сотрудники областного аппарата проанализировали постановление мэрии № 245 от 27.03.2026. Проверка показала, что документ, уточняющий правила внесения родительской платы, противоречит федеральному и региональному законодательству. В тексте акта были обнаружены юридические коллизии, позволяющие чиновникам произвольно применять нормы права.

«И.о. прокурора города внес требование мэру Биробиджана об изменении документа для исключения коррупциогенных факторов», — уточнили в ведомстве.

Администрация города отреагировала на замечания прокуратуры. По результатам рассмотрения представленных материалов незаконное постановление было официально признано утратившим силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru