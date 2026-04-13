В Биробиджане по требованию прокурора отменили незаконный акт мэрии города.

Надзорное ведомство добилось отмены муниципального правового акта, регулирующего вопросы оплаты за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях, как сообщает пресс-служба Прокуратуры по ЕАО. Подробности сообщает «Комсомольская правда — Хабаровск».
Сотрудники областного аппарата проанализировали постановление мэрии № 245 от 27.03.2026. Проверка показала, что документ, уточняющий правила внесения родительской платы, противоречит федеральному и региональному законодательству. В тексте акта были обнаружены юридические коллизии, позволяющие чиновникам произвольно применять нормы права.
«И.о. прокурора города внес требование мэру Биробиджана об изменении документа для исключения коррупциогенных факторов», — уточнили в ведомстве.
Администрация города отреагировала на замечания прокуратуры. По результатам рассмотрения представленных материалов незаконное постановление было официально признано утратившим силу.
