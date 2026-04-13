Промышленные парки создают в опорных городах Красноярского края

В 2025 году в Красноярском крае сформировалась сеть из 29 опорных населенных пунктов. Для четырех из них — Ачинска, Канска, Лесосибирска и Минусинска — утверждены комплексные планы социально-экономического развития, а Корпорация развития Енисейской Сибири разработала инвестиционные профили и сформировала реестр площадок.
Одним из ключевых направлений стало создание промышленных (индустриальных) парков, которые предоставляют бизнесу готовые площадки с инфраструктурой для быстрого запуска производств.
Весной 2025 года началось строительство частного промпарка «Ачинский» (управляющая компания — ООО «Желдоральянс»). Проект реализуется поэтапно до 2028 года, объем инвестиций составит 850 млн рублей при поддержке федерального бюджета, будет создано более 200 рабочих мест. Ожидается 15 резидентов, специализирующихся на металлообработке. Уже работает якорный резидент — ООО «Магистраль» по ремонту вагонов для РЖД.
«Задумка промышленного парка в том, чтобы создать готовую базу для различных предприятий, которые смогут реализовать здесь свои проекты. Это площадка с хорошо развитой логистической и энергетической инфраструктурой. Мы приглашаем компании машиностроительного и металлообрабатывающего профиля стать резидентами промпарка “Ачинский”», — отметил директор ООО «Желдоральянс» Дмитрий Мымликов.
Промпарк создается и в Канске по инициативе Канского машиностроительного завода «Сегмент». Площадка занимает 14 га с производственными зданиями 14,6 тысяч кв. метров и подведенными сетями.
В Лесосибирске завершается подготовка к запуску промпарка площадью 40 га от холдинга «Оргхим». Инфраструктура готова: цех 10 тысяч кв. метров, склады, лаборатории, энергообъекты, для новых резидентов предусмотрено 20 га свободной земли. О намерении реализовать проекты на территории промпарка заявили три компании.
В Минусинске планируется создание агропромышленного парка, где ОАО «Молоко» намерено запустить линию по производству сухого молока.
Кроме того, 31 марта депутаты Заксобрания рассмотрели законопроект о предоставлении земли в аренду без торгов для инвесторов, вкладывающих в промпарки более 600 млн рублей в Красноярске и более 320 млн — в других территориях. Как отметил председатель комитета по экономике Егор Васильев, это станет «стартовым зеленым светом» для таких проектов.