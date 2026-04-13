Победители республиканской олимпиады по ИИ продолжат соревнования

23 школьника получили медали олимпиады AI Olymp в Астане, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Изначально заявки на участие в состязаниях подали свыше 500 школьников со всего Казахстана. Теперь лучшие 12 призеров будут защищать честь страны на международном этапе конкурса. Он пройдет в августе в Астане, где примут участие свыше 100 стран. От Казахстана заявят две команды по четыре человека, передает «24.kz».

«На международной олимпиаде, наверное, не получится взять самый лучший результат, но буду к этому стремиться. Два-три года назад я даже не знал, что ИИ будет таким продвинутым. Амбиций у меня очень много, хочется принести пользу», — рассказал о дальнейших планах один из победителей олимпиады Даужан Бекетов.

Известно, что после награждения победителей и призеров уже пригласили пройти стажировку на базе одной из отечественных IT-компаний.

«Олимпиада AI Olymp проводится второй год подряд. Площадка стала ключевой национальной платформой для выявления и развития талантливых школьников в области искусственного интеллекта, спортивного программирования и анализа данных», — говорится в репортаже.

