Влад Лисовец показал маму

Российский Влад Лисовец встретил Пасху 12 апреля 2026 года вместе со своей мамой, Татьяной Ивановной.
Стилист поделился кадрами из храма, где они вместе освящали праздничные корзины. На фотографиях Лисовец и его мама выглядят очень стильно и гармонично:
Татьяна Ивановна выбрала для праздника элегантное светлое пальто и платок. Стилист часто подчеркивает в своих интервью, что семья и традиции для него очень важны, поэтому совместный поход в церковь на Пасху стал для них доброй семейной традицией.
Ранее Влад Лисовец также высказывался о праздновании Пасхи, отмечая, что излишне «роскошные» куличи противоречат самому духу и скромности этого праздника.