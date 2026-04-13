«Тигран рвал и метал»: Симоньян рассказала, как потеряла четвертого ребенка

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян воспитывает троих детей, которые родились в браке с режиссером Тиграном Кеосаяном. Журналистка рассказала, что в их семье могло бы быть четверо наследников, но она потеряла малыша.
Симоньян рассказала супругу о беременности весной 2020 года, а через несколько недель у не случился выкидыш. Она стойко переживала эту потерю. По ее словам, муж поражался тому, как она спокойно держится на людях. Журналистка не плакала, и Кеосаян спрашивал у нее, почему она не горюет.
— Я себе сказала: имей совесть! У тебя трое маленьких детей. Ты и первого родила в 33 года. Ты и так в общем-то подзадержалась, не потому что раньше не получалось, я раньше не хотела. И тебе 40 лет, у тебя младшему ребенку четыре месяца, — рассказала она в программе «Секрет на миллион» на НТВ.
Симоньян считает, что выкидыш мог спровоцировать хейт в ее адрес. Журналистка тогда простила хейтеров, а ее супруг хотел растерзать всех, кто публично травил ее.
— Тигран рвал и метал, хотел всех уничтожить. Но я его уговорила, что Господь разберется с ними сам, а наша с тобой задача прощать, — заявила она.
Также Маргарита Симоньян рассказала, что ей удалили обе молочные железы. Она отметила, что это было ее решение. Телеведущая продолжает пить таблетки, также раз в месяц ей делают инъекцию в живот. Журналистка рассказала, что ее дети до сих пор не знают об онкологии.