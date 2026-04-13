Комсомольчанин Илья Ковалёв победил на первенстве ДФО по боксу

Представители сборной Хабаровского края заняли первое и два вторых места. Золото в весовой категории 86 кг и путевку на первенство России завоевал Илья Ковалев из Города юности. Серебряными призерами стали хабаровчанин Ерофей Вдовичин в весовой категории 57 кг и комсомольчанин Артур Ядрышников в весовой категории 60 кг.