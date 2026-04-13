Комсомольчанин Илья Ковалёв победил на первенстве ДФО по боксу

Спортсмены сборной Хабаровского края завоевали на турнире три медали

Источник: Хабаровский край сегодня

В Приморье завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по боксу среди юниоров 17−18 лет. По итогам соревнований Илья Ковалёв из Комсомольска-на-Амуре занял первое место. Всего на счету сборной Хабаровского края три медали, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Первенство по боксу проходило в спортивном комплексе города Большой Камень. В ринг вышли более ста сильнейших спортсменов из 11 регионов ДФО.

Представители сборной Хабаровского края заняли первое и два вторых места. Золото в весовой категории 86 кг и путевку на первенство России завоевал Илья Ковалев из Города юности. Серебряными призерами стали хабаровчанин Ерофей Вдовичин в весовой категории 57 кг и комсомольчанин Артур Ядрышников в весовой категории 60 кг.