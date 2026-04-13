В Хабаровском крае заключённый обманул семьи бойцов СВО на миллионы

Суд в Советской Гавани вынес приговор по делу о серии мошенничеств, совершённых из колонии.

Советско-Гаванский городской суд Хабаровского края признал мужчину виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество, — сообщает канал «Суды Хабаровского края».

По данным суда, с августа 2023 года по октябрь 2024 года осуждённый, находясь в исправительной колонии № 5 УФСИН по Хабаровскому краю, пользовался мобильными телефонами и доступом в интернет, несмотря на установленный запрет. Он находил в социальных сетях объявления о розыске без вести пропавших участников СВО и выходил на связь с их родственниками.

Представляясь пропавшими военнослужащими и изменяя голос, он сообщал ложные сведения о ранениях и необходимости лечения. Для убедительности использовал эмоциональные обращения и просил перевести деньги на «медицинскую помощь». Родственники пострадавших переводили средства на указанные счета.

В результате четырём потерпевшим причинён ущерб на сумму более 1,334 млн рублей.

Также установлены три эпизода покушения на мошенничество: в этих случаях граждане заподозрили обман и не перевели деньги.

Суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор вынесен по совокупности преступлений и ранее назначенного наказания.

По гражданским искам часть ущерба возмещена: два потерпевших получили полное возмещение на сумму 345 тысяч рублей, ещё четырём присуждены частичные выплаты на сумму 930 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.