Новосибирцы сравняли счет в серии с «Зенитом-Казань» в волейбольной Суперлиге

Гости в ходе матча дважды вели в счете по сетам. Они выиграли первую партию, а затем третью, где командам пришлось играть до 28 очков. Но «Локомотив» каждый раз настигал соперников и вырвал победу на тай-брейке — третьем в этой серии. Итоговый счет — 3:2 (21:25, 25:22, 26:28, 25:22, 15:13) в матче и 2:2 в серии. Федор Воронков в составе железнодорожников набрал 19 очков.