Диетолог Бурляева рассказала о влиянии еды космонавтов на землян

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Если землянин будет питаться едой для космонавтов, придерживаясь всех правил здорового рациона, то ему обеспечена долгая жизнь, так как он будет восполнять все свои потребности. Об этом ТАСС рассказала заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии, диетолог Екатерина Бурляева.
«Мы, земляне, можем питаться космическим питанием. И нужно сказать, что, если соблюдать структуру рациона, то есть соответствовать всем тем правилам, по которым выстраивается рацион, на завтрак это крупы и белковые продукты, на ужин — крупы, картофель или макароны, как и на обед, и белковые продукты. Овощи, фрукты обязательно, некоторое количество кондитерских изделий. Это все те принципы, которые необходимо соблюдать не только в космосе, но и на Земле. И если землянин будет питаться по такой структуре и будет выбирать продукты именно из космического питания, то, конечно, ему обеспечена хорошая долгая жизнь, так как он будет восполнять все свои потребности», — сказала Бурляева.
Она подчеркнула, что энергетическую ценность рациона уже необходимо рассчитывать в соответствии с физической активностью конкретного человека. Так, если человек — офисный сотрудник, а для них подходит энергетическая ценность рациона в районе 1,8 тыс. — 2,2 тыс. килокалорий, то даже съедая самое полезное питание, но с избытком по калорийности, он обязательно наберет вес.
12 апреля в России отмечается День космонавтики.