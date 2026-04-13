Хоккеист Овечкин отказался от рукопожатия после матча «Вашингтона»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отказался от участия в послематчевой церемонии рукопожатия после игры регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбург Пингвинз» 12 апреля. Об этом следует из хода встречи.
После финальной сирены игроки «Питтсбурга» вышли на лед для традиционного обмена рукопожатиями. Овечкин к ним не присоединился. Вскоре хоккеисты гостевой команды покинули площадку.
Матч стал последней домашней игрой «Вашингтона» в текущем регулярном сезоне. Для Овечкина и капитана «Пингвинз» Сидни Кросби эта встреча стала сотой очной в НХЛ с учетом плей-офф.
Не исключается, что это противостояние может стать последним для российского форварда против «Питтсбурга», если он не подпишет новый контракт.
11 апреля Овечкин забросил 1006-ю шайбу в карьере в НХЛ с учетом плей-офф в матче против «Пингвинз». Он отличился на 57-й минуте, поразив пустые ворота и прервав безголевую серию, которая длилась четыре матча.
«Питтсбург» занимает пятое место в Восточной конференции с 98 очками. «Вашингтон» идет на десятом месте Столичного дивизиона с 91 очком.
