В Красноярске завершился XIII Транссибирский арт-фестиваль

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Финальный концерт XIII Транссибирского арт-фестиваля объединил два ключевых произведения симфонического репертуара XIX и XX веков: Концерт для скрипки с оркестром № 1 Дмитрия Шостаковича и «Фантастическую симфонию» Гектора Берлиоза.
Солировал народный артист РФ, художественный руководитель фестиваля Вадим Репин. Выступление прошло вместе с Красноярским академическим симфоническим оркестром под управлением Владимира Ланде.
Концерт-закрытие фестиваля посетили, в том числе, губернатор Красноярского края Михаил Котюков и первый заместитель губернатора Сергей Пономаренко.
XIII Транссибирский арт-фестиваль проходил с 22 марта по 10 апреля 2026 года в трех городах Красноярского края — Красноярске, Назарове и Шарыпове. Программа включила 9 концертов с участием двух оркестров: Красноярского академического симфонического и Московского государственного академического симфонического. За дирижерским пультом работали маэстро Боян Суджич, Владимир Ланде и Иван Никифорчин. Выступили десять виртуозных солистов и звезды балета ведущих театров России. Мероприятие представило широкий жанровый диапазон: от монументальных симфонических полотен до камерной музыки, балетных постановок и фламенко.
Одна из традиций фестиваля — ежегодые премьеры сочинений современных композиторов, отмечает пресс-служба регионального минкультуры. 2 апреля для красноярцев исполнили новейшее сочинение «Чакона» одного из самых популярных современных композиторов — Сергея Ахунова.