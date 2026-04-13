В Красноярске завершился XIII Транссибирский арт-фестиваль

XIII Транссибирский арт-фестиваль проходил с 22 марта по 10 апреля 2026 года в трех городах Красноярского края — Красноярске, Назарове и Шарыпове. Программа включила 9 концертов с участием двух оркестров: Красноярского академического симфонического и Московского государственного академического симфонического. За дирижерским пультом работали маэстро Боян Суджич, Владимир Ланде и Иван Никифорчин. Выступили десять виртуозных солистов и звезды балета ведущих театров России. Мероприятие представило широкий жанровый диапазон: от монументальных симфонических полотен до камерной музыки, балетных постановок и фламенко.