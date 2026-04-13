Техник ЦСКА схватил за голову защитника омского «Авангарда» во время матча

Во время третьего матча серии ¼ финала Кубка Гагарина между омским «Авангардом» и московским ЦСКА произошёл эпизод с участием представителя армейского клуба.
Техник ЦСКА по форме Игорь Перескоков в момент борьбы у борта оказался рядом с игровым эпизодом и начал хватать за голову защитника «Авангарда» Джозефа Чеккони, которого в этот момент атаковал Клим Костин.
Игровой момент произошёл во время борьбы за шайбу у борта ЦСКА. Видео момента опубликовал в своём канале журналист «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, матч состоялся 12 апреля. Омский «Авангард» в овертайме обыграл московский ЦСКА со счётом 3:2 и повёл в серии до четырёх побед со счётом 3:0.