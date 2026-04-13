Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярская ТЭЦ-3 нарастила выработку благодаря вводу новых мощностей

В прошлом году это был единственный в России ввод в эксплуатацию энергогенерирующего оборудования, построенного с нуля.

Производство электроэнергии на Красноярской ТЭЦ-3 (филиал Енисейской ТГК, подразделения СГК в регионе Енисейская Сибирь) за 1 квартал 2026 года выросло на 35% — с 344 до 465 млн кВт*ч.

Второй энергоблок мощностью 185 МВт был введен в эксплуатацию на Красноярской ТЭЦ-3 в конце 2025 года. Работы по возведению энергоблока продолжались 4 года, а его запуск стал важным этапом в развитии энергетической инфраструктуры Сибири и одним из ключевых проектов в российской электроэнергетике.

На сегодняшний день Красноярская ТЭЦ-3, чей первый энергоблок был запущен в 2012 году, является не только самой молодой тепловой электростанцией Красноярска, но и одним из самых современных энергетических предприятий страны, работающих на твердом топливе. Объект оснащен самыми современными системами газоочистки. Одновременно с запуском второго энергоблока на станции введен в эксплуатацию электрофильтр со степенью очистки газов 99,7%. Аналогичный фильтр работает и на первом энергоблоке.

«Общий потенциал станции составляет 393 МВт. Это обеспечивает активное развитие Красноярска и придает дополнительный импульс росту промышленности Сибири в качестве источника стабильной энергии», — отмечают в СГК.