Красноярская ТЭЦ-3 нарастила выработку благодаря вводу новых мощностей

На сегодняшний день Красноярская ТЭЦ-3, чей первый энергоблок был запущен в 2012 году, является не только самой молодой тепловой электростанцией Красноярска, но и одним из самых современных энергетических предприятий страны, работающих на твердом топливе. Объект оснащен самыми современными системами газоочистки. Одновременно с запуском второго энергоблока на станции введен в эксплуатацию электрофильтр со степенью очистки газов 99,7%. Аналогичный фильтр работает и на первом энергоблоке.