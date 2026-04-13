На «Госуслугах» можно подать заявление в отряд космонавтов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Роскосмос открыл на портале госуслуг сервис по приему заявлений в отряд космонавтов.

Источник: НИА Красноярск

Как сообщает ТАСС, подать заявление на участие в заочном отборе можно до 30 июня 2026 года.

Среди требований к будущим космонавтам — наличие российского гражданства, возраст до 35 лет, вес 50 — 90 кг, рост 150 — 190 см, наличие высшего образования из утвержденного перечня и стаж работы по специальности не менее трех лет, владение английским, итальянским, испанским, немецким или французским языком.

В случае успешного прохождения отбора желающий сможет заключить трудовой договор с Центром подготовки космонавтов и приступить к тренировкам.