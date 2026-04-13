Три лекарства под контроль: Минздрав ввел предметно-количественный учет

Минздрав России включил три лекарственных препарата в перечень предметно-количественного учета, что означает усиление контроля за их оборотом.

Минздрав России включил три лекарственных препарата в перечень предметно-количественного учета, что означает усиление контроля за их оборотом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ ведомства.

Решение касается лекарств, применяемых в неврологии и терапии. В обновленный перечень вошли габапентин, используемый как противоэпилептическое средство, баклофен, назначаемый для снижения мышечного тонуса, а также комбинированный препарат дицикловерин с парацетамолом, применяемый как обезболивающее.

Согласно документу, изменения вносятся в действующий список лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету. Такой режим предполагает более строгие правила хранения, учета и отпуска препаратов.

Ранее Минздрав уже расширял этот перечень. В частности, под аналогичный контроль были переведены препараты для прерывания беременности. Соответствующие изменения вступили в силу 1 сентября 2024 года.

Читайте также: Алкоголь повышает риск бесплодия на 60% при превышении нормы — Минздрав.