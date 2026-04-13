Российская студенческая весна впервые пройдёт в Хабаровском крае

Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» впервые пройдет в Хабаровском крае. Одно из самых масштабных молодежных мероприятий состоится в июне этого года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— С 8 по 13 июня наш прекрасный Хабаровск соберет под одной крышей более 1500 талантливых студентов со всей страны. Фестиваль, посвященный Году единства народов России, объединит молодежь из профессиональных образовательных организаций, — рассказал в своих социальных сетях губернатор региона Дмитрий Демешин.
Участниками фестиваля станут конкурсанты из более 70 субъектов страны, которые пройдут отборочные этапы. По информации Российского союза молодежи, программа фестиваля будет включать 10 творческих направлений «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Видео», «Арт».
— В Хабаровске завершилась творческая часть XXXII краевого открытого фестиваля «Студенческая весна — 2026». Этот масштабный праздник творчества, проходящий в рамках президентского нацпроекта «Молодежь и дети», собрал более 800 талантливых ребят. Они покоряли жюри и зрителей своими яркими номерами в танцевальном, вокальном, театральном, медиа и других направлениях. Впереди — захватывающие конкурсы научных работ, а 20 апреля в Доме офицеров ВВО состоится торжественный гала-концерт, где будут объявлены победители всех творческих и научных направлений, — добавил глава Хабаровского края.