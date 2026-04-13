Российская студенческая весна впервые пройдёт в Хабаровском крае

— В Хабаровске завершилась творческая часть XXXII краевого открытого фестиваля «Студенческая весна — 2026». Этот масштабный праздник творчества, проходящий в рамках президентского нацпроекта «Молодежь и дети», собрал более 800 талантливых ребят. Они покоряли жюри и зрителей своими яркими номерами в танцевальном, вокальном, театральном, медиа и других направлениях. Впереди — захватывающие конкурсы научных работ, а 20 апреля в Доме офицеров ВВО состоится торжественный гала-концерт, где будут объявлены победители всех творческих и научных направлений, — добавил глава Хабаровского края.