На Свободном отремонтировали детский сад № 206

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске после ремонта открылся детский сад № 206 на проспекте Свободный, 54а. Учреждение примет 58 воспитанников. Об этом сообщил глава города Сергей Верещагин.
Подрядчик опоздал со сроком сдачи ремонта на четыре месяца из-за ряда неучтенных работ и укрепления фундамента. Здание полностью обновили внутри и снаружи, отремонтировали пищеблок. Еще предстоит завершить работы по благоустройству.
Детский сад рассчитан на 110 детей.
Следующими обновят детский сады № 60 и № 282.