Мантуров рассказал о развитии пилотируемой космической программы России

Россия должна вывести пилотируемую космическую программу на новый этап развития, уделив особое внимание исследованиям Луны и дальнего космоса. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
«Модернизировать космодромы и вывести на новый виток развития пилотируемую программу», — сказал политик на торжественном мероприятии, посвященном Дню космонавтики.
Мантуров добавил, что Россия будет развивать космонавтику с акцентом на освоение лунных программ и дальнейшее изучение космического пространства.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российская космическая отрасль продолжает укреплять свои позиции. По его словам, реализуемые инициативы направлены на укрепление технологического суверенитета, обороноспособности и национальной безопасности.
Как сообщал KP.RU, космонавты Роскосмоса с борта Международной космической станции поздравили россиян с праздником. Командир экипажа Сергей Кудь-Сверчков напомнил, что 65 лет назад Юрий Гагарин впервые совершил полет вокруг Земли.