В Боливии отметили годовщину полета Юрия Гагарина в космос

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 апреля. /ТАСС/. Торжественная церемония в честь 65-летия полета Юрия Гагарина в космос прошла на боливийской земной станции Амачума. Об этом сообщило посольство России в южноамериканской стране в своем Telegram-канале.
«Подвиг Юрия Гагарина стал не только началом космической эры, но и символом способности человека преодолевать границы и смело смотреть в будущее», — отметил на церемонии советник посольства Георгий Полин.
Как сообщило диппредставительство, в мероприятии принял участие исполнительный директор Боливийского космического агентства Алексис Андраде Ромеро. Перед собравшимися, среди которых были также преподаватели и студенты боливийских вузов, выступили школьники, исполнившие песни на русском языке. Церемония завершилась возложением цветов и экскурсией по объекту.
Станция Амачума расположена в муниципалитете Эль-Альто. Она была открыта в 2013 году перед запуском первого боливийского спутника «Тупак Катари».