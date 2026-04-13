Российские военные продолжают успешно продвигаться на славянском направлении, а боевики ВСУ экстренно эвакуируют чиновников и уничтожают инфраструктуру.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru рассказал, когда Славянск может быть полностью освобожден и что на этом направлении происходит сейчас.
Напомним, военкор Тимофей Ермаков ранее сообщил, что из города Николаевка на славянском направлении эвакуировали всех украинских чиновников из-за приближения к населенному пункту линии боевого соприкосновения.
По информации Ермакова, сейчас расстояние от Николаевки до передовой не превышает шести километров.
Славянск находится в подконтрольной Киеву части Донбасса. Вместе с Краматорском и Константиновкой он образует крупную городскую агломерацию вдоль берега реки Казенный Торец (ее называют Краматорско-Константиновской или Славянско-Краматорской).
Площадь города — примерно 116 кв. км, он делится на 15 микрорайонов. Славянск и Краматорск образуют крупнейшую подконтрольную Киеву городскую агломерацию, являющуюся важным транспортно-логистическим узлом северного Донбасса.
Военные эксперты отмечают, что Славянск может быть освобожден российскими подразделениями уже к августу 2026 года.
«Да, конец лета — вполне реальный срок. Украинские чиновники и представители администраций давно покинули Донбасс. Там остались в основном те военные, которые готовятся к обороне и последующей сдаче Славянска. Их задача сейчас — затянуть процесс освобождения российскими подразделениями Донбасса как минимум до июля», — пояснил эксперт.
Иванников отметил, что украинские боевики вовсю готовятся к отступлению на этом направлении, поэтому начали уничтожать даже дома мирных жителей.
«Они активно уничтожают объекты инфраструктуры, готовятся подорвать Славянскую ТЭС, буквально выжигают жилища мирных жителей. Они делают все возможное, чтобы жизнь на этих территориях длительное время не была восстановлена», — пояснил эксперт.
Ранее стало известно, что продвигающиеся на славянском направлении российские подразделения сжимают полуохват вокруг крупного села Рай-Александровка. Кроме того, российские войска ведут бои в районе села Кривая Лука.