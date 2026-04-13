На Кубани появится госпиталь для экстренной помощи дельфинам

«Строим стационар для оказания экстренной помощи пострадавшим китообразным, он практически уже готов. Такой госпиталь был необходим: выхаживать дельфина прямо на месте его выброса в полевых условиях — это, конечно, всегда тяжело, и для дельфина, и для человека. Полноценную помощь в такой ситуации оказать сложно. Год назад мы приняли решение построить стационар в Анапе», — сказала она, уточнив, что госпиталь планируется открыть к началу июня.