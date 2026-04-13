На Кубани появится госпиталь для экстренной помощи дельфинам

СОЧИ, 13 апреля. /ТАСС/. Стационар для оказания экстренной помощи дельфинам, созданный на пожертвования, планируется открыть в Анапе к началу июня. Об этом ТАСС сообщила директор научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.
«Строим стационар для оказания экстренной помощи пострадавшим китообразным, он практически уже готов. Такой госпиталь был необходим: выхаживать дельфина прямо на месте его выброса в полевых условиях — это, конечно, всегда тяжело, и для дельфина, и для человека. Полноценную помощь в такой ситуации оказать сложно. Год назад мы приняли решение построить стационар в Анапе», — сказала она, уточнив, что госпиталь планируется открыть к началу июня.
Директор центра уточнила, что стационар рассчитан на нескольких животных. Он представляет собой крытый бассейн внутри павильона. Размер бассейна — 10 на 6 метров, глубина 2 м. Установлено современное бесхлорное оборудование по водоподготовке, гидравлическая платформа для перемещения больших дельфинов. Также внутри будет находиться кормокухня, помещение для сотрудников, медицинских приборов, медикаментов.
«Мы долго искали место, где бы мог расположиться наш стационар. В итоге нам предложил часть своего земельного участка в поселке Супсех в Анапе Центр реабилитации средиземноморских черепах имени Никольского — некоммерческая организация, которая занимается спасением, реабилитацией и возвращением в природу краснокнижных черепах», — рассказала собеседница агентства.
В Черном и Азовском морях водятся три вида китообразных: азовка, дельфин-белобочка и черноморская афалина. Азовка, или азово-черноморская морская свинья, занесена в Красную книгу России — вид находится под угрозой критического исчезновения, требуется незамедлительное принятие комплексных мер по его защите.