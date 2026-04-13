Юбилейный фестиваль Юрия Башмета стартовал в Хабаровске

Начало фестиваля приурочено к Неделе космоса и посвящено 65-летию первого полета человека в космос. 12 апреля на взлетной полосе аэропорта Хабаровска имени Г. И. Невельского камерный хор Московской консерватории выступил у борта самолета, носящего имя Сергея Королева. С космической темой была связана и программа вечернего гала-концерта в первый день фестиваля: прозвучало произведение Кузьмы Бодрова «Мечта о космосе» для хора и оркестра. По словам Юрия Башмета, эта композиция уже исполнялась на Байконуре, на стартовой площадке № 1.