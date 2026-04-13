Юбилейный фестиваль Юрия Башмета стартовал в Хабаровске

В Хабаровске торжественно открыт XV международный музыкальный фестиваль под руководством народного артиста СССР, Героя Труда РФ, всемирно известного альтиста и дирижера Юрия Башмета, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.
На гала-концерте выступил камерный ансамбль «Солисты Москвы».
«Проведение таких значимых событий, как фестиваль Юрия Башмета, становится возможным благодаря поддержке развития культуры президентом нашей страны. Какой будет культура в стране, таким будет и общество», — отметил генеральный директор Хабаровской краевой филармонии Игорь Мосин.
Начало фестиваля приурочено к Неделе космоса и посвящено 65-летию первого полета человека в космос. 12 апреля на взлетной полосе аэропорта Хабаровска имени Г. И. Невельского камерный хор Московской консерватории выступил у борта самолета, носящего имя Сергея Королева. С космической темой была связана и программа вечернего гала-концерта в первый день фестиваля: прозвучало произведение Кузьмы Бодрова «Мечта о космосе» для хора и оркестра. По словам Юрия Башмета, эта композиция уже исполнялась на Байконуре, на стартовой площадке № 1.
Фестиваль продлится до 18 апреля и пройдет не только в Хабаровске, но и в Комсомольске-на-Амуре, Амурске и Николаевске-на-Амуре. Впервые концерты примет Советская Гавань.