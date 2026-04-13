Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярские таможенники выявили контрабанду пиломатериалов более чем на 140 млн рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники Красноярской таможни установили факты контрабанды 10 тыс. кубометров пиломатериалов хвойных пород стоимостью 140,3 млн рублей в страны Средней Азии.

Источник: НИА Красноярск

В рамках оперативно-разыскных мероприятий, проведенных совместно с УФСБ России по Красноярскому краю и Сибирским линейным управлением МВД России, установлен организатор нелегальных поставок — 46-летний директор общества с ограниченной ответственностью.

При декларировании товара он указывал недостоверные сведения о поставщиках экспортируемой древесины, чтобы скрыть ее незаконное происхождение, отмечает пресс-служба Красноярской таможни.

В отношении подозреваемого возбуждено 3 уголовных дела по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.