Ученый Железнов: обнаружены 40 тысяч приближающихся к Земле астероидов

В настоящее время к Земле приближаются около 40 тысяч астероидов с диаметром более 30 м, твердых каменистых небесных тел, вращающихся вокруг Солнца. Об этом в интервью РИА Новости сообщил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.
Подобных небесных тел, добавил ученый, в Солнечной системе открыто больше одного миллиона. Большая часть из них располагается в Главном поясе — между орбитами Марса и Юпитера.
При этом, те астероиды, которые приближаются к Земле, астрономы открывают достаточно быстро и выделяют в отдельную группу. Астероиды в этой группы разные по размеру, самые крупные в диаметре превышают один километр.
«Среди них есть потенциально опасные объекты, которые хотя бы один раз за свою жизнь сближались с Землей или будут сближаться с ней на расстояние не более чем 7,5 миллиона километров», — заявил Железнов.
Ранее три астероида пролетели в среду ближе к Земле, чем Луна. Самый крупный, UF9 2025, имел диаметр несколько десятков метров. Все объекты были обнаружены учеными незадолго до приближения к нашей планете, однако они благополучно обогнули Землю.
До этого сообщалось, что в Солнечной системе появились аномальные темные кометы. Некоторые сочли это кораблями инопланетян.