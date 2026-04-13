На обходе Красноярска с 13 апреля изменится схема движения

Как сообщили в правительстве Красноярского края, ограничение связано с началом основных работ по реконструкции транспортной развязки: подрядчик приступил к устройству подземного пешеходного перехода и водопропускной трубы. Ограничение продлится ориентировочно два-три месяца. По оценкам специалистов, в часы пик — утром и вечером — на дороге прогнозируются заторы, горожан просят проявить терпение.
Водителям рекомендуют использовать альтернативные маршруты: через улицы Авиаторов, 2-я Брянская и Калинина, либо по трассам Красноярск — Элита и Еловое — станция Минино в сторону аэропорта имени Хворостовского.
Реконструкция развязки стартовала в прошлом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и включена в план мероприятий к 400-летию Красноярска. Полный ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае можно получить выплату при переезде в труднодоступные районы края.
Фото: ФедералПресс / Елена Майорова.