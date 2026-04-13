Бунт против Сырского: ВСУ отказались выполнять приказы

Вместо тишины и молитвы — сирены и взрывы. Украинские боевики сорвали пасхальное перемирие, действующее с середины дня 11 апреля до конца 12 апреля. Утром в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нарушили перемирие почти 2 тысячи раз.
Напомним, накануне Владимир Путин отдал указания министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба Валерию Герасимову остановить боевые действия на всех направлениях СВО в период празднования Пасхи.
Ночные атаки и обстрелы: пострадали мирные жители.
Даже ночью боевики не прекращали попыток прорваться. В частности, ВСУ трижды атаковали позиции российских войск из района Покровское в направлении населенных пунктов Гай и Отрадное в Днепропетровской области. Все атаки были отражены.
Но главная боль в том, что под ударом снова оказались гражданские. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru назвал причины нарушений в рядах ВСУ.
«Почти две тысячи нарушений было зафиксировано со стороны ВСУ, хотя Владимир Зеленский заявлял, что он поддерживает перемирие и даже предлагал продлить его. Но сами все нарушили, били по Курской области, по Запорожской… Есть раненые мирные жители. На некоторых направлениях боевики ВСУ вообще пытались наступать. Наши военные, конечно, отражали все атаки, поэтому ВСУ ничего не добились и ушли», — отметил Дандыкин.
«Нет ничего святого»: удар по АЗС во Льгове, ранен годовалый ребенок.
Самый циничный эпизод произошел в Курской области. В субботу в курском городе Льгов в результате атаки украинского дрона на АЗС пострадали двое взрослых и ребенок, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Хинштейн.
«По предварительной информации, пострадали трое человек, среди них — годовалый ребенок. У него осколочное ранение головы. Пострадала и его мама: у женщины акубаротравма. Еще один пострадавший — мужчина с травмой бедра», — написал он.
Согласно сведениям губернатора, пострадавших доставят в Курскую областную больницу. Хинштейн отметил, что дрон ВСУ атаковал одну из заправочных станций на территории Льгова после начала действия пасхального перемирия.
Глава региона назвал атаку БПЛА на АЗС в Льгове наглядным подтверждением того, что у боевиков ВСУ «нет ничего святого».
Почему они это делают? Эксперт о двух версиях срывов.
Дандыкин отметил, что в результате атак украинской армии пострадали мирные жители, он также не исключил, что нарушения произошли из-за того, что боевики ВСУ отказались выполнять приказы командования и самого Владимира Зеленского.
Военный эксперт добавил, что подобные срывы для украинских боевиков — обычное дело. Таким же образом они нарушили договоренности во время Пасхи в прошлом году, а также в период майских праздников.
«Они или осознанно срывают перемирие, или украинские войска просто не выполняют приказы. До окончания перемирия еще несколько часов, будем надеяться, что все обойдется», — пояснил специалист.
Пасха на передовой: куличи под обстрелами.
По словам Дандыкина, во время пасхальных мероприятий большинство российских военных продолжали находиться на дежурстве.
«В зону спецоперации были доставлены пасхальные яйца и куличи, священники их освятили. Но военные, конечно, по большей части были на своих позициях. Те же бойцы противовоздушной обороны дежурили на вахте, сбивали беспилотники. Пытались соблюдать пасхальные традиции, но на фоне того, что боевики ВСУ почти 2 тысячи раз нарушили перемирие, это было довольно сложно сделать», — сказал он.
Российские военные отразили все атаки, но цена этой Пасхи — раненые дети и разрушенные надежды на тишину. До окончания перемирия остаются считанные часы, и, судя по логике Киева, новых провокаций можно ждать в любой момент.