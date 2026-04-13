В Хабаровском крае могут оштрафовать за лебедей из покрышек

В Хабаровском крае, как и по всей России, жителей могут привлечь к ответственности за использование старых автомобильных шин в оформлении дворов, — сообщают открытые правовые источники.
Речь идёт о привычных для многих дворов клумбах и декоративных фигурах — например, «лебедях» из покрышек. Несмотря на их популярность, такие конструкции с точки зрения закона считаются размещением отходов.
Старые шины относятся к отходам IV класса опасности. Их нельзя использовать вне установленного порядка — в противном случае это подпадает под статью 8.2 КоАП РФ. За подобные нарушения предусмотрены штрафы для граждан, как правило, от 2 до 3 тысяч рублей, а при повторных случаях — до 5 тысяч.
При этом юристы подчёркивают: речь идёт именно об административной ответственности. Уголовные меры возможны только в исключительных ситуациях — если действия с отходами приводят к загрязнению окружающей среды или причиняют вред.
На практике контроль за такими нарушениями чаще всего ведётся по жалобам жителей или в рамках проверок благоустройства. В Хабаровском крае, где уже стартовал пожароопасный сезон, внимание к дворовым территориям усиливается в том числе из-за горючих свойств покрышек и их использования вне прямого назначения.
Специалисты советуют использовать для благоустройства безопасные материалы или утилизировать старые шины через специализированные пункты.