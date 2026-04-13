В Хабаровском крае ввели рекордные объёмы жилья и наращивают стройку

В Хабаровском крае по итогам 2025 года зафиксирован рекордный объём ввода жилья — 558 тысяч квадратных метров, включая индивидуальное и многоквартирное строительство, — сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Из этого объёма 227 тысяч квадратных метров приходится на индивидуальное жилищное строительство. В профильном министерстве отмечают, что рост обеспечен комплексными мерами поддержки отрасли.
Работа ведётся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимир Путин.
Одним из ключевых направлений остаётся программа «Доступное арендное жильё в ДФО». В регионе планируется построить 2388 арендных квартир. Уже введены 437 квартир: 84 — в Комсомольске-на-Амуре, 240 — в Хабаровске и 113 — в жилом комплексе «Северный парк».
До конца 2026 года в эксплуатацию введут ещё 1350 квартир, а в 2027 году — 311. Основные проекты реализуются в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.
Дополнительный импульс строительству дала льготная ипотека, в том числе программа «Дальневосточная и арктическая ипотека». По итогам 2025 года её доля составила 82% от всех выданных льготных кредитов. За первые три месяца 2026 года жители края подали почти 4 тысячи заявок, заключено 1,3 тысячи кредитных договоров на сумму 8,1 млрд рублей.
Параллельно продолжается переселение из аварийного жилья. На первый этап программы регион получил 5,12 млрд рублей. Уже заключены 536 контрактов на приобретение 1108 квартир. К концу 2026 года новое жильё получат более 3 тысяч человек.
Отдельное направление — благоустройство общественных пространств. В 2025 году в крае обновили 81 территорию, в 2026-м планируется привести в порядок ещё 53 объекта.
В правительстве региона подчёркивают, что строительство жилья синхронизировано с программами благоустройства и капитального ремонта, чтобы повысить качество жизни жителей края.