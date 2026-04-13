«Наш город надо преображать!» — Дмитрий Демешин

В Хабаровске дан старт программе благоустройства. Как сообщили в администрации города, ремонтные работы на основных бульварах краевой столицы — Амурском и Уссурийском — начнутся уже в мае этого года. Актуальный запрос жителей — комплексное преображение обеих прогулочных зон, поэтому губернатор края Дмитрий Демешин совместно с мэром города Сергеем Кравчуком лично осмотрели состояние территорий, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Благоустройство этих знаковых для горожан пространств является частью мастер-плана развития Хабаровска. Общая стоимость проектов составляет 1,7 млрд рублей. Работы разделены на этапы: в этом году специалисты приступят к первому из них, а полностью обновление бульваров планируется завершить к 2029 году», — говорится в сообщении.
Как доложил мэр города, по первому этапу благоустройства Амурского бульвара разработка проектно-сметной документации уже завершена и прошла проверку, а по Уссурийскому бульвару завершена повторная проверка документации. Конкурсные процедуры на выполнение строительно-монтажных работ объявлены, до конца апреля будут подписаны контракты, и после майских праздников подрядчики приступят к ремонту.
В Хабаровске дан старт программе благоустройства. Фото: Антон Шевченко.
В Хабаровске дан старт программе благоустройства. Фото: Антон Шевченко.
В Хабаровске дан старт программе благоустройства. Фото: Антон Шевченко.
В Хабаровске дан старт программе благоустройства. Фото: Антон Шевченко.
В Хабаровске дан старт программе благоустройства. Фото: Антон Шевченко.
В Хабаровске дан старт программе благоустройства. Фото: Антон Шевченко.
Проектами предусмотрено сохранение основных пешеходных осей, но при этом пространство будет насыщено современными арт-объектами и малыми архитектурными формами. Здесь появятся новые места для отдыха и проведения событийных мероприятий, детские игровые комплексы, уличные тренажеры, велодорожки и беговые дорожки. Также будет полностью обновлено покрытие и выполнено комплексное озеленение.
«Наш город надо преображать! Делать его краше и комфортнее для жителей», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
В ходе осмотра губернатор дал поручение установить на бульварах информационные плакаты, чтобы горожане могли видеть полный план предстоящих работ.
Параллельно ведется подготовка к масштабной высадке растений. Глава региона посетил питомник декоративных культур МБУ «Горзеленстрой», где оценил полную готовность предприятия к озеленительному сезону.
На базе учреждения работают 19 теплиц (из них пять зимних), где ежегодно выращивают около миллиона цветов. Специалисты анализируют и отбирают сорта, адаптированные к местному климату. В ассортименте — порядка 25 наименований: от декоративных трав до различных цветов. Первые партии цветов в вазонах появятся в краевой столице после 15 мая, массовая высадка начнется к 25−28 мая, а к 9 мая традиционно город украсят петуньи. Кроме того, в каждом районе будут высажены аллеи памяти. Саженцы будущих деревьев уже заготовили на предприятии.
В Хабаровске дан старт программе благоустройства. Фото: Антон Шевченко.
В Хабаровске дан старт программе благоустройства. Фото: Антон Шевченко.
В Хабаровске дан старт программе благоустройства. Фото: Антон Шевченко.
В Хабаровске дан старт программе благоустройства. Фото: Антон Шевченко.
В Хабаровске дан старт программе благоустройства. Фото: Антон Шевченко.
Как подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук, в этом году также продолжится эксперимент по высадке роз. А по поручению губернатора края Дмитрия Демешина в этом году решено осваивать «дальневосточную сакуру» — 100 корней этого растения будет высажено на городских прудах.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что Хабаровский край представил план создания новых парков и скверов. От муниципальных образований региона поступило 10 предложений общей стоимостью 1,35 млн рублей реализация которых запланирована на период 2027—2028 годов.