«Наш город надо преображать!» — Дмитрий Демешин

На базе учреждения работают 19 теплиц (из них пять зимних), где ежегодно выращивают около миллиона цветов. Специалисты анализируют и отбирают сорта, адаптированные к местному климату. В ассортименте — порядка 25 наименований: от декоративных трав до различных цветов. Первые партии цветов в вазонах появятся в краевой столице после 15 мая, массовая высадка начнется к 25−28 мая, а к 9 мая традиционно город украсят петуньи. Кроме того, в каждом районе будут высажены аллеи памяти. Саженцы будущих деревьев уже заготовили на предприятии.