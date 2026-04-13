Штурмовики РФ ликвидировали пулемётный расчёт и до десяти солдат ВСУ

Российские военнослужащие ликвидировали пулемётный расчёт и до десяти солдат Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанесла штурмовая группа под командованием младшего лейтенанта Александра Бутылина.
Штурмовики получили задачу выбить украинские войска с тактически значимых позиций.
«Дождавшись тёмного времени суток, штурмовики пошли в наступление. В результате завязавшегося огневого боестолкновения благодаря слаженным действиям, штурмовая группа ликвидировала вражеский пулемётный расчёт и до десяти военнослужащих ВСУ на позициях», — говорится в сообщении.
Военные РФ смогли занять рубеж, затем были оборудованы позиции для огневых средств на наиболее выгодных участках местности.
«Несмотря на интенсивный обстрел и попытки украинских боевиков выбить российских штурмовиков, Александр вместе с подчинёнными удержали позиции до подхода подкрепления», — отметили в МО.
Кроме того, в ведомстве рассказали о российском военнослужащем Ильдаре Жумагалиеве. Сержант Жумагалиев выполнял задачи по доставке «материально-технического имущества».
«Автомобильный транспорт, в котором следовал Ильдар, подвергся миномётному обстрелу и налёту FPV-дронов со стороны украинских боевиков, в результате чего доставка боекомплекта оказалась под угрозой срыва. Быстро сориентировавшись в сложной обстановке, умело маневрируя, сержант Жумагалиев вывел автомобиль с боекомплектом из-под огня противника, не допустив его поражения и подрыва боекомплекта», — заявили в ведомстве.
В результате военнослужащий обеспечил доставку боеприпасов к артиллерийским орудиям на передовые позиции ВС РФ.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.