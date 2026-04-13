Черная любовь: раскрыто, как убили пару известных дроноводов на Украине

Медийных операторов дронов ВСУ Богдана и Светлану Полищук уничтожили на красноармейском направлении. По словам подполковника запаса Олега Иванникова, убить пару могли «побратимы» из ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

На красноармейском направлении ликвидирована медийная пара операторов дронов — Богдан и Светлана Полищук, служившие в 152-й егерской бригаде. По словам советника Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидата исторических наук, подполковника запаса Олега Иванникова, героев пропагандистских роликов могли убить «побратимы» из ВСУ. Собеседник aif.ru отметил, что такая ситуация не является редкостью.

«Уничтоженная преступная пара, как американские преступники Бонни и Клайд, преследовали не только общие террористические цели, но и личную выгоду. Нельзя исключать, что они могли работать на несколько украинских спецслужб и предоставлять информацию, поэтому уничтожение этой пары может быть связано и с внутренними разборками. В ВСУ царит полное недоверие, шпиономания, их могли убрать свои же, заподозрив в работе на российские спецслужбы или по другим причинам. Смерть этой преступной парочки окутана завесой тайны», — объяснил военный эксперт.

Собеседник издания уточнил, что операторы дронов ВСУ являются одной из приоритетных целей для российских военных, поэтому на таких боевиков, как Богдан и Светлана Полищук ведется охота. Их вычисляют по радиосигналам от оборудования и прицельно уничтожают.

152-я отдельная механизированная бригада, где служили уничтоженные Полищуки, была сформирована в 2023 году, а в 2024 переименована в егерскую. Военнослужащие этого подразделения жаловались на плохое командование и внутренние конфликты, высокий уровень дезертирства. Также, по словам штабного офицера, рядовой и сержантский состав «раза четыре обнулялся».

