Трамп заявил, что ему не нужен понтифик, выступающий против его политики

— Я не хочу Папу, который считает, что это нормально, чтобы у Ирана было ядерное оружие. Я не хочу Папу, который считает, что это ужасно, что США атаковали Венесуэлу, страну, которая отправляла огромные количества наркотиков в Штаты и, что еще хуже, выпускала из своих тюрем наркоторговцев и убийц в нашу страну. Я не хочу Папу, который критикует президента Соединенных Штатов, — написал глава Белого дома в социальной сети Truth Social.