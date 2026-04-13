Трамп заявил, что ему не нужен понтифик, выступающий против его политики

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал папу римского Льва XIV, заявив, что ему не нужен такой понтифик, который выступает против его политики.
Папа римский ранее выступал с критикой действий США в Иране. Он называл угрозы Америки иранскому народу неприемлемыми.
— Я не хочу Папу, который считает, что это нормально, чтобы у Ирана было ядерное оружие. Я не хочу Папу, который считает, что это ужасно, что США атаковали Венесуэлу, страну, которая отправляла огромные количества наркотиков в Штаты и, что еще хуже, выпускала из своих тюрем наркоторговцев и убийц в нашу страну. Я не хочу Папу, который критикует президента Соединенных Штатов, — написал глава Белого дома в социальной сети Truth Social.
Также он отметил, что «Льва не было бы в Ватикане», не будь он в Белом доме. Трамп призвал папу римского перестать угождать «левакам-радикалам» и «сосредоточиться на том, чтобы быть великим Папой, а не политиком».
Представители Пентагона на закрытой встрече в январе угрожали Ватикану после критики внешней политики Штатов, высказанной папой римским Львом XIV. Об этом 9 апреля сообщило издание The Free Press, ссылаясь на осведомленный источник.