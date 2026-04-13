Неожиданно раскрыто, можно ли мочить Манту

Мочить пробу Манту можно, однако тереть мочалкой место введения не следует. Об этом РИА Новости рассказала профессор Кемеровского государственного медицинского университета Вера Вавилова.
По словам доктора медицинских наук, главное — не заклеивать место укола пластырем и не ходить в баню или сауну. Принимать душ при этом разрешается.
Вавилова пояснила, что туберкулин вводится внутрикожно, поэтому вода, попавшая на место инъекции, никак не влияет на результат. Опасения родителей по этому поводу беспочвенны, добавила специалист.
Ранее многие родители ошибочно полагали, что намокание пробы Манту может исказить результат и привести к ложноположительной реакции.
