КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В настоящее время в России насчитывается 155 языков.
Об этом сообщила РИА Новости заведующая лабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН Ольга Казакевич.
Назвать точное число диалектов всех этих языков, по словам лингвиста, не представляется возможным. Для некоторых языков их три-четыре, для других — десятки. При этом внутри одного диалекта могут различаться локальные варианты — говоры. Различия между говорами могут быть небольшими, но все же заметными.
Кроме того, эксперт подчеркнула, что за последние 25 лет исчезло пять языков народов России: беринговский алеутский, тазовский, орочский, керекский, западномансийский.