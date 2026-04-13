Пентагон массово закупает ракеты PrSM на смену устаревших ATACMS

Ракеты PrSM (Precision Strike Missile) — это новое поколение тактических баллистических ракет США класса «земля-земля» с дальностью стрельбы от 60 до 499 км (с потенциалом увеличения до 650+ км), разработанные для замены устаревших ATACMS. Главные особенности: они вдвое меньше по размеру, что позволяет размещать в одной пусковой установке HIMARS или M270 по две ракеты вместо одной, обладают повышенной точностью (отклонение менее 1 метра благодаря инерциальной навигации с GPS-коррекцией) и способны поражать подвижные цели на марше.