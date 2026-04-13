Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели перевозят людей на лодке через переливы под Боготолом

В связи с повышением уровня воды в реке Чулым ухудшилась паводковая обстановка в поселке Красный завод Боготольского округа Красноярского края.

В связи с повышением уровня воды в реке Чулым ухудшилась паводковая обстановка в поселке Красный завод Боготольского округа Красноярского края. Об этом сообщили краевые спасатели.

Накануне для мониторинга ситуации и оказания помощи населению на место прибыли сотрудники Ачинского поисково-спасательного отделения. 12 апреля они на резиновой лодке через перелитый водой участок автодороги переправили 7 человек.

По данным МЧС, утром 12 апреля уровень воды на реке Чулым в районе поселка Красный Завод составлял 638 см, прогнозировалось продолжение роста. «Вскрытие реки Чулым на участке Красный Завод — Новобирилюссы может сопровождаться заторами льда и резким ростом уровня воды. Возможно затопление пониженных участков местности по берегам реки, выход воды на пойму», — предупреждали в ведомстве.

Отмечается, что краевые и местные власти держат ситуацию под контролем.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.