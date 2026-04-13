Спасатели перевозят людей на лодке через переливы под Боготолом

В связи с повышением уровня воды в реке Чулым ухудшилась паводковая обстановка в поселке Красный завод Боготольского округа Красноярского края. Об этом сообщили краевые спасатели.
Накануне для мониторинга ситуации и оказания помощи населению на место прибыли сотрудники Ачинского поисково-спасательного отделения. 12 апреля они на резиновой лодке через перелитый водой участок автодороги переправили 7 человек.
По данным МЧС, утром 12 апреля уровень воды на реке Чулым в районе поселка Красный Завод составлял 638 см, прогнозировалось продолжение роста. «Вскрытие реки Чулым на участке Красный Завод — Новобирилюссы может сопровождаться заторами льда и резким ростом уровня воды. Возможно затопление пониженных участков местности по берегам реки, выход воды на пойму», — предупреждали в ведомстве.
Отмечается, что краевые и местные власти держат ситуацию под контролем.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.